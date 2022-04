Tra i temi d’interesse del weekend di Superbike c’è sicuramente l’esordio della nuova classe Supersport, che ad Aragon vede in pista nuove moto e cinque diversi costruttori. Un tratto di continuità con il passato, tuttavia, sembra esserci ed è la presenza in testa di Dominique Aegerter: il campione del mondo in carica ha comandato entrambe le sessioni e in FP2 ha siglato il best di giornata in 1’53”407. Nonostante una partenza un po’ a rilento in mattinata, Ducati ha ritrovato smalto nel pomeriggio grazie al secondo tempo di Nicolò Bulega, staccato di mezzo secondo dal leader. Appena dietro di lui, Lorenzo Baldassarri suona la carica col terzo crono al suo debutto nella categoria. Quarta posizione per Niki Tuuli su MV Agusta seguito dalla Kawasaki di Can Oncu, mentre il più veloce nei test Jules Cluzel chiude sesto.