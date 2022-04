MotoGP, il warm up: vola Vinales, 2° Bastianini

Dopo il dominio della Ducati nelle qualifiche, è l'Aprilia a 'prendersi' il warm up: Maverick Vinales è stato il più veloce sul circuito di Austin con il tempo di 2:03.647, seguito a poco più di un decimo da Enea Bastianini e Nakagami, 4° Pecco Bagnaia, 5° Aleix Espargaró, attuale leader del Mondiale. Più indietro Marc Marquez (8°) e Fabio Quartararo (10°), campione del mondo in carica. Problemi all'altra Yamaha di Franco Morbidelli, che ha fatto soltanto due giri. Fuori dalla top-ten Jorge Martin, 11°, che in Texas scatterà dalla pole: alle sue spalle in griglia le 'Rosse' di Miller e Bagnaia, in seconda fila Zarco (team Pramac), Bastianini (team Gresini) e Quartararo, primo delle 'non Ducati'. Gara da vivere tutta in diretta alle 20 su Sky Sport MotoGP.