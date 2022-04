Rientrato dopo il volo di Mandalika e il nuovo caso di diplopia, ad Austin Marquez è 6°. Grande rimonta, dopo essere sprofondato in fondo al gruppo a causa di un problema alla sua Honda alla partenza (qui il video): "Sono contento della mia gara, perché mi sono divertito. Non è finita come volevo, il podio era possibile, ma abbiamo avuto un problema tecnico, il team sta cercando di fare chiarezza e sono dovuto risalire finché a 5 giri dalla fine il corpo mi ha detto basta"

HIGHLIGHTS - MARQUEZ, DOPPIO SORPASSO