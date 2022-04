C'è delusione in casa Yamaha dopo le qualifiche di Austin, con il campione del mondo in carica che partirà in sesta casella, alle spalle delle 'Rosse' da record. "Preferisco avere davanti cinque Ducati che cinque moto diverse - spiega Quartararo - ci ho provato, ma facciamo fatica. I favoriti? Secondo me Bastianini e Marquez". La gara della MotoGP domenica alle 20, da seguire live su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

