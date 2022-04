MotoGp

Domenica bestiale ad Austin: Enea Bastianini con la Ducati del team Gresini festeggia la seconda vittoria in MotoGP e torna in cima al Mondiale. Attraverso i social scopriamo meglio il pilota riminese (per tutti 'La Bestia' del Motomondiale), a cominciare dalle sue passioni: una gli rende il warm up una vera sofferenza... GP USA, HIGHLIGHTS