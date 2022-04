Bastianini: "Portimao pista tecnica e gustosa"

Il leader del mondiale MotoGp si prepara al quinto Gp della stagione, in Portogallo: "Veniamo da un'ottima gara ad Austin, dobbiamo rimanere concentrati e lavorare in sintonia come è stato fino ad adesso"

Enea Bastianini si prepara per il quinto Gran Premio della stagione, in programma il prossimo weekend a Portimao (Portogallo). Il pilota del Team Gresini - che si è già aggiudicato in questa stagione il Gp del Qatar e quello delle Americhe - guida la classifica piloti in MotoGP con un vantaggio di 5 punti su Alex Rins e 11 su Aleix Espargarò. Sono due i precedenti a Portimao per Bastianini: lo scorso anno un nono posto al termine di una bella rimonta (16º in qualifica), mentre nel 2020 una top 5 che gli è valsa il titolo di Campione del Mondo in Moto2.



Il 24enne riminese è carico per la prossima prova del Mondiale: "Portimao è una pista molto bella, molto tecnica, con tanti saliscendi diciamo… Molto gustosa! Veniamo da una gara sicuramente buonissima ad Austin dove siamo riusciti a essere veloci da subito tutto il weekend, e poi la vittoria finale è stata la ciliegina sulla torta. Non abbiamo altro da fare che rimanere concentrati, lavorare in sintonia come è stato fino adesso e divertirci che poi è la cosa principale. Per quanto riguarda Jerez invece è una pista nella quale sono sicuro che saranno veloci in molti perché comunque ci abbiamo già fatto i test e i distacchi saranno ancora più ridotti. Però è un’altra pista che mi piace e dove possiamo fare bene quindi vedremo”.