Grande equilibrio in MotoGP: 9 piloti a podio diversi su 9 posti disponibili dopo il GP d'Argentina. A Termas Aprilia ed Aleix Espargaró festeggiano la prima vittoria in MotoGP balzando in vetta alla classifica piloti davanti a Binder (KTM) e Bastianini (Ducati team Gresini), il campione del mondo uscente Quartararo (Yamaha) è quinto a -10 da Espargaró. Prossimo appuntamento: GP Usa live su Sky

GP ARGENTINA, HIGHLIGHTS