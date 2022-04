MotoGp

Al pilota del Mooney VR6 Racing team la pista non basta: i traversi ama farli anche d'inverno, con lo snowboard. Da questa alle passioni più nascoste, scopriamo attraverso i social Luca Marini. Per lui e per i colleghi del Motomondiale il prossimo appuntamento è fissato per il weekend del 18-20 marzo: GP Indonesia live su Sky GP INDONESIA: CURIOSITÀ