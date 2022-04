Alle 14 è in programma la gara della MotoGP a Portimao, con il poleman Zarco che scatterà davanti a tutti. Bagnaia dichiarato "fit", ci sarà in pista nonostante la caduta in qualifica, proprio come Bastianini. Assente invece Raul Fernandez: nessuna frattura alla mano destra, ma preferisce non correre e tornare a Jerez. Alle 15:30 scenderà in pista la Moto2

LA GRIGLIA DI PARTENZA