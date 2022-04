MotoGp

Rivali in pista, ma amici quando si tratta di offrire il proprio aiuto. Un episodio divertente ha contraddistinto le terze prove libere del Gran Premio di Francia: la moto di Joan Mir ha un problema e, di passaggio, Jack Miller lo riaccompagna al suo box. I due arrivano in pit-lane praticamente "mano nella mano". Ma non è la prima volta che l'australiano dà un passaggio a un pilota della Suzuki. Rivediamo tutti i "passaggi" più belli della MotoGP negli ultimi anni