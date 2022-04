Oggi si decide la griglia del GP del Portogallo: da dove ripartiamo? Facciamo il punto post libere, partendo da chi è salito in vetta, Marc Marquez. Suzuki conferma la propri crescita, acuto di Dovizioso, buoni segnali da Ducati nel primo turno. Domenica 24 aprile il GP del Portogallo è in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

Il venerdì del Portogallo ci ha offerto indicazioni tecniche ed umane. Marc Marquez ha mostrato subito un buon feeling con una serie di giri veloci ed il miglior tempo nella combinata davanti al compagno di squadra Pol Espargaró a testimonianza che la Honda 2022 è efficiente in più di una condizione. Ritrovare Marc come protagonista, dopo la rimonta di Austin, potrebbe cambiare il volto di questa stagione cosi equilibrata e magari farci capire se è ancora lui il punto di riferimento.

Suzuki in crescita

Cronologici alla mano può puntare al podio la Suzuki, terza con Mir, cresciuta in modo esponenziale con due piloti che si stanno ritrovando tenuto conto anche dell'ottimo inizio di stagione di Alex Rins realmente veloce e motivato. Dovizioso ha fatto capolino nella zona nobile della classifica. Il Dovi vuole cambiare il verso di questa stagione e con la Yamaha del Team WithU RNF si è messo in evidenza, mentre gli ufficiali Quartararo e Morbidelli hanno sofferto mancanza di grip.

Ducati, Libere 1: buoni segnali dagli ufficiali

In Ducati ci sono stati buoni segnali con i due ufficiali Bagnania e Miller nella FP1, prima della caduta di Pecco nella seconda sessione. Portimao pur non disponendo di lunghi rettilinei è una pista amica per le rosse e questo fa essere ottimisti gli uomini di Borgo Panigale. Bastianini, leader del Campionato, ha impiegato un pò di tempo a trovare il feeling sul bagnato ma ha mostrato la giusta progressione, anche se la gara dovrebbe essere sull'asciutto.

Rossi atteso al paddock

Un sabato che si preannuncia carico di motivi di interesse tra questi il ritorno ad una gara della MotoGP per la prima volta non da non pilota di Valentino Rossi previsto al suo box con un naturale mix di sensazioni e curuosità da parte di tutto il paddock.