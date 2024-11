Bastianini chiude 3° il GP Malesia, risultato con cui si porta a -1 in classifica da Marquez: "Gara molto difficile, sapevamo che fisicamente sarebbe stata tosta - ha spiegato a Sky -. Non siamo riusciti a risolvere i problemi avuti ieri e non sono contento, anche se siamo stati fortunati a salire sul podio". Poi su Bagnaia: "Oggi l'ho visto tranquillo, ieri molto arrabbiato. In questi casi bisogna essere freddi e sfruttare quello che si ha"

