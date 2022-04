In corso la quarta sessione di prove della MotoGP. Anche quest'ultimo turno è condizionato dall'asfalto bagnato, a causa della pioggia caduta a Portimao. Alle 15:10 scattano le qualifiche: Bezzecchi è l'unico italiano in Q2, avremo quindi un Q1 molto spettacolare con piloti come Bastianini e Bagnaia. La gara domani in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

