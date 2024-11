Valentino Rossi ha annunciato la data della prossima 100km dei Campioni, la tradizionale gara invernale che si svolge al Ranch di Tavullia. La decima edizione si svolgerà venerdì 10 e sabato 11 gennaio 2025, come spiega la locandina dell'evento, dove campeggia un leone che ruggisce. La lista degli ospiti non è ancora stata diffusa, ma probabilmente come ogni anno ci saranno tanti protagonisti del Motomondiale a competere sulla pista del nove volte campione del mondo

