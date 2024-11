A Sepang la MotoGP ha offerto una gara spettacolare, un confronto a viso aperto tra due protagonisti aggressivi ma corretti. Entrambi volevano vincerla, senza pensare a calcoli e conseguenze. E poi c'era una motivazione aggiuntiva: l'orgoglio. Quello di Jorge, che potrebbe vincere un mondiale perdendo la maggior parte delle gare della domenica, e quello di Pecco, per ricordare il paradosso di un titolo che potrebbe sfumare nonostante 10 vittorie in 19 gare

Un duello da antologia , roba d’altri tempi sottolineavano i nostalgici delle sfide incandescenti degli anni '90 con protagonisti i campioni americani, e poi quelle ingaggiate da Rossi, con Lorenzo, Stoner e Marquez. Per almeno tre giri la MotoGP ha offerto lo spettacolo di un confronto vero, aperto e totale, ciò che finora era mancato, almeno con questo livello di intensità. Tutti noi lo stavamo aspettando. " Una lotta aggressiva ma corretta ", l'ha definita Bagnaia. Undici sorpassi di fuoco , dimostrazione di una volontà feroce. Tutti e due volevano vincerla , lasciando da parte calcoli e convenienze, quantomeno Martin, che poteva gestire anziché rischiare. Invece lui per primo ha acceso il confronto con Bagnaia, perché si sentiva bene, si sentiva di battersi, ha spiegato.

Il peso dell'orgoglio

A chi conosce bene la natura combattiva dello spagnolo viene da pensare a qualche motivazione aggiuntiva. Come il peso dell'orgoglio, in un pilota che potrebbe vincere il titolo dopo aver perso la maggior parte della gare sulla distanza piena, quelle della domenica, che da sempre hanno un valore maggiore. E’ il motivo analogo che ha spinto Bagnaia a ribadire in Malesia il suo dominio la domenica. Senza dubbio gli serviva per tenere aperto il mondiale, ma anche per ricordare il paradosso di un titolo quasi del tutto sfumato, nonostante le 10 vittorie in 19 gare.