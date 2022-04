A Portimao Zarco festeggia la 7^ pole in top-class (la prima dal Sachsenring 2021), è la 58^ pole in top-class per la Ducati, la 3^ quest'anno dopo Losail e Austin. Alle sue spalle c'è Mir, alla sua miglior posizione di partenza in top-class. A.Espargaró, 3° al via, alla 2^ prima fila quest'anno dopo la pole in Argentina. Il migliore italiano è Bezzecchi (6°), Marc Marquez 9°. La gara domani alle 14 live su Sky

