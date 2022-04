Per la prima volta due moto del Team Mooney VR46 sono entrate nel Q2: Marco Bezzecchi a Portimao scatterà dalla sesta casella, Luca Marini due posti più indietro. Un grande risultato per la scuderia di Valentino Rossi ... che in Portogallo è tornato nel paddock da 'manager', a 5 mesi dal ritiro. Una presenza che ha avuto il suo peso nell'exploit dei due giovani piloti. "Se ci è stato d'aiuto? Assolutamente, è Vale - le parole di Marini, fratello del 'Dottore' - ha un occhio e un'esperienza che nessun altra persona al mondo può avere. Riesce sempre a dare un consiglio , un feedback come nessun altro. Ha corso fino all'anno scorso con la MotoGP e la conosce alla perfezione. È bello averlo qua ". Rossi ha fatto la sua prima visita al paddock dopo l'addio alle moto, il 14 novembre 2021. Nel frattempo la sua vita è profondamente cambiata: è diventato papà della piccola Giulietta e adesso corre con le macchine nel GT World Challenge Europe. Oltre che "coach" d'eccezione delle due ruote .

Bezzecchi: "Vale nel box mi ha dato una carica in più"

Velocissimo sia venerdì che oggi in FP3 in condizioni di bagnato, 'Bez' centra l'accesso diretto alla Q2 e firma un super 1:42.716 sull'asciutto, crono che vale il sesto posto a solo mezzo secondo di ritardo dalla prima fila. Da rookie in Motogp, questo è il miglior risultato per lui in qualifica. "Sono davvero contento della qualifica - le parole del romagnolo - e in generale del feeling sia sul bagnato che in condizioni miste, una mia caratteristica già dalle classi inferiori. Peccato per la caduta della mattina, sono andato un po' oltre il limite. La squadra ha fatto un gran lavoro e possiamo fare un ultimo step sui dati per essere competitivi anche sull'asciutto. Avere Vale nel box mi ha dato una carica in più, è stato a bordo pista a vederci guidare: mi ha detto che in generale vado bene, ma che a volte prendo qualche rischio di troppo, e ha ragione... È davvero molto figo averlo qui".