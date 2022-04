7/25

Il fatto che il Motomondiale stia sempre più diventando uno show e sempre meno uno sport puro avrà anche i suoi vantaggi: stavolta era l’occasione giusta per approfittare di questa “elasticità” a comando. Soprattutto in una categoria dove si ha a disposizione una sola moto e non 2 con “flag to flag” come in MotoGP. Una corsa con 18 piloti al via e 7 giri soltanto è una specie di mediocre palliativo che penalizza chi non c’era in quella gara ristretta.