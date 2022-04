Pecco Bagnaia in pista a Jerez, seppur con la spalla dolorante: "Gli esami hanno evidenziato un grosso edema, che limita i miei movimenti. Non potrò fare molti giri nei turni di prove, ma Jerez è un circuito che si adatta bene al mio stile di guida". Domenica le gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14. Tutto in diretta su Sky, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8

"Jerez si adatta bene al mio stile di guida"

leggi anche

Bagnaia cade, botta alla spalla: escluse fratture

"Oggi è il primo giorno in cui non sento tanto dolore. Il liquido sta diminuendo e la spalla ha cambiato ancora una volta colore - ha spiegato il pilota della Ducati, come riporta GPOne -. Gli esami hanno evidenziato un grosso edema, è questo che limita i miei movimenti. La situazione è migliorata con la fisioterapia. Nei turni di prove non potrò fare molti giri, in modo da conservare energie per la gara. Conosciamo il circuito, sono andato veloce e per questo sono tranquillo. Domenica avevo paura di non riuscire a correre, ma sono tornato a frenare forte e avere velocità in curva. Jerez è un circuito che si adatta bene al mio stile di guida. Ormai la Desmosedici si adatta bene a tutte le piste. Sarebbe importante svolgere anche i test di lunedì, ma vedremo dopo la gara".