Bagnaia scende in pista nel Q1 con gomme slick (nonostante l'asfalto parzialmente bagnato) e scivola alla curva 3: il pilota si rialza, ma si tocca la spalla destra. Tardozzi "Bagnaia ha una forte contusione alla scapola, ma non ci sono problemi gravi". Il dottor Zasa della Clinica Mobile: "Pecco ha un trauma scapolo omerale alla spalla destra. Sembra che non ci sia nient'altro, per sicurezza facciamo una TAC all'ospedale di Portimao per escludere fratture"