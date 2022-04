Rins: "In Suzuki non c'è un pilota n.1"

Rins: "Ancora presto per parlare di favoriti. Sarà una stagione lunghissima. In Suzuki non c'è pilota n.1 e pilota n.2, premesso che di sicuro tutti i piloti vogliono battere il proprio compagno di squadra...". Mir: "Vederlo in cima al Mondiale mi motiva". Domenica le gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14. Tutto in diretta su Sky, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8

GUIDA TV - TUTTA LA CONFERENZA PILOTI - IL SEGRETO DI RINS