In Spagna il sesto GP della stagione: domenica la gara della MotoGP alle 14, oggi le prime due sessioni di prove libere. Quartararo, reduce dalla vittoria di Portimao, arriva da leader in coppia con Rins con l'obiettivo di allungare in vetta. Bastianini ha la top five nel mirino, Bagnaia cerca punti per avvicinarsi ai primi posti della classifica

GUIDA TV