Cambia la programmazione dei test per la MotoGP del 2023: con il maggior numero di Gran Premi, vengono ridotte le giornate di prova da 8 a 6. Nessuna novità invece per i rookie e i collaudatori. Annunciata anche l'intenzione di arrivare al 2024 con l'obbligo di combustibili con un minimo del 40% di origine non fossile, percentuale che passerà al 100% nel 2027

Nuova programmazione di test per la MotoGP del 2023, che vedranno ridotte da 8 a 6 le giornate di prova. Nessuna novità invece per i giorni riservati a debuttanti e collaudatori, che restano tre. Entriamo nei dettagli di quanto deciso in una riunione a Portimao il 22 aprile dalla Gran Prix Commission formata da Carmelo Ezpeleta (Presidente Dorna), Paul Duparc (FIM), Herve Poncharal (IRTA) e Biense Bierma (MSMA), alla presenza di Jorge Viegas (Presidente FIM), Carlos Ezpeleta (Dorna ), Mike Trimby (IRTA, Segretario della riunione) e Corrado Cecchinelli (Direttore della Tecnologia):

una giornata di test ufficiali dopo l'ultimo evento della stagione 2022, sullo stesso circuito del GP finale

dopo l'ultimo evento della stagione 2022, sullo stesso circuito del GP finale una sessione di shakedown di tre giorni riservata a debuttanti e collaudatori, prima del test ufficiale di tre giorni , al termine del periodo di stop invernale

, al termine del periodo di stop invernale un test di due giorni prima dell'inizio della stagione

prima dell'inizio della stagione a stagione in corso, due test di una giornata dopo un GP, in circuiti e date da concordare con i team

Corsia Long Lap penalty e carburanti non fossili

Precisazione riguardo la curva in cui è necessario allungare il percorso per la Long Lap Penalty: deve essere tracciata su una parte dell'asfalto nudo, non verniciato. Annunciata anche l'intenzione di arrivare al 2024 con l'obbligo di combustibili con un minimo del 40% di origine non fossile, percentuale che passerà al 100% nel 2027.