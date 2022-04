Niente soste, nel Motomondiale: domenica scorsa il primo gp europeo del 2022, a Portimao, questo weekend è il turno di Jerez, gara di MotoGP domenica alle 14 live su Sky. Quartararo cerca punti preziosi per restare in vetta, Bastianini e Bagnaia puntano al riscatto, Suzuki e Honda in agguato. Iniziamo con la conferenza piloti, in diretta sul canale 208 dalle 17

GUIDA TV