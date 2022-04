Pecco Bagnaia stacca il terzo tempo nelle Llibere di Jerez e ritrova il sorriso: "Sono contento, ho ritrovato il feeling e posso spingere. Siamo tornati al top, funziona tutto bene. La spalla dà fastidio, ma non limita la mia guida". Le gare domenica: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14. Tutto in diretta su Sky, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8

"Sono contento per il feeling ritrovato, è bello. Lo dicevo già a Portimao che eravamo tornati a guidare molto bene, con un gran feeling sul davanti. Stamattina abbiamo avuto un problemino che ha condizionato la FP1, ma nel pomeriggio l'abbiamo risolto e sono riuscito a guidare bene. La spalla un po' mi dà fastidio, ma non mi limita nella guida salvo che se prendo delle sbacchettate, come è accaduto nel time attack. Guidare e avere feeling è bello, soprattutto quando puoi spingere. Era quello che mancava maggiormente, soprattutto in fase di frenata in ingresso. Era tempo che non ero davanti al venerdì. Siamo veloci anche in termini di passo".