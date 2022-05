Antonio Boselli ci porta all'interno del paddock della MotoGP per scoprire i piloti e i personaggi che animano il Motomondiale. In questa prima puntata ci facciamo accompagnare da Maverick Vinales in un dietro le quinte del mondo Aprilia. Questo weekend il GP di Spagna: domenica gara di Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14 live su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

MOTOGP, TEST JEREZ LIVE