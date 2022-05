Il maestro e l’allievo. C’è una foto, pubblicata dall’account Instagram ufficiale dell’Academy VR46, che più di tante parole riesce a spiegare la nuova carriera di Rossi. Proviamo a "raccontare" cosa c’è dietro questa immagine. Valentino ha da poco concluso il secondo Round del campionato Fanatec GTWC Europe a Brands Hatch. Ha chiuso all'ottavo posto con la sua Audi R8. Concluso il lavoro in pista, Rossi si dirige subito nel suo motorhome (lo stesso che usava nel paddock del Motomondiale) per osservare la prestazione del suo allievo Bagnaia: nello stesso giorno in cui Valentino correva con le macchine (sabato 30 aprile), Pecco firmava pole e record della pista nel GP di Spagna (l’indomani il pilota Ducati vincerà anche la gara, dominando dal primo all’ultimo giro). Chissà se nel frattempo sta già mandando un messaggio a Bagnaia per complimentarsi, dato che nella foto ha il telefono tra le mani. Il campione di Tavullia segue da vicino i piloti dell’Academy VR46, dando loro tanti consigli, come ha raccontato anche Marco Bezzecchi al microfono di Guido Meda dopo la gara di Jerez ("Ho sentito Valentino, mi ha dato alcuni consigli sulla partenza", ha detto il pilota del team Mooney VR46). È proprio vero che Rossi non corre più in MotoGP, ma la sua eredità è più che mai presente.