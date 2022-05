Concluso oggi il secondo Round del campionato Fanatec GTWC Europe in terra inglese a Brands Hatch. Un Week end molto corto concentrato su 2 giorni per tutte le sessioni. Valentino Rossi con la sua Audi R8 ha chiuso all'ottavo posto. La vittoria è andata allo svizzero Raffaele Marciello e al russo Timur Boguslavskiy davanti ai campioni in carica Charles Weerts e Dries Vanthoor

Concluso oggi il secondo Round del campionato Fanatec GTWC Europe in terra inglese a Brands Hatch. Un Week end molto corto concentrato su 2 giorni per tutte le sessioni. E’ stato il primo round della Sprint Cup delle 5 previste durante la stagione. Il format prevede 2 gare da 1 ora che abbiamo vissuto oggi nella mattina e nel pomeriggio. Una pista ostica, difficile, stretta e con pochi punti di sorpasso che non ha comunque negato la possibilità di vedere sorpassi e bagarre al limite. La vittoria in gara 1, dopo una splendida Pole Position, del team AF Corse su Ferrari, ha ridato ai fan del cavallino quel che in parte si era perso nello scorso week end in F1 ad Imola. Valentino Rossi, su Audi, ha dimostrato quanto il passo falso del round di apertura non avevesse rispecchiato il vero potenziale della compagine numero 46 del Team WRT che si è lanciata in una ottima rimonta sopratutto in gara 2, portando a casa un ottavo posto che regala i primi punti stagionali, ma che sopratutto fa salutare la Gran Bretagna con un sorriso e con una consapevolezza del fatto che il ritmo imposto dall’asso di Tavullia nel finale è stato molto simile ai primi della classe, che nel campionato GT3 ci corrono da anni.