Rins: "Ho pianto quando ho saputo del ritiro"

Il pilota spagnolo ha commentato il ritiro del suo team a fine 2022: "Momento duro, ora però proviamo a fare la storia in questa stagione. Sul mio futuro ancora non so niente"

La Suzuki ha comunicato ufficialmente la volontà di lasciare la MotoGP a fine stagione. Alex Rins, pilota del team giapponese insieme a Joan Mir, ha commentato questa decisione alla vigilia del weekend di Le Mans: "Lunedì dopo i test ho saputo la notizia. E' stato durissimo. Ho cominciato a piangere, è dal 2017 che lavoro con questo team. E' un momento duro, ma dobbiamo prendere questa occasione per fare la storia, provando a fare il maggior numero di punti. Abbiamo una moto potente e un grande team. Per quanto riguarda il mio futuro ancora non so niente. Ci penserà il mio agente a trovare una soluzione".