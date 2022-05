Dopo le prime due prove libere in Moto2 è Chantra il leader della classifica combinata di Le Mans, davanti al sorprendente Acosta e a Fernandez. 5° Arbolino, 7° Manzi, 11° Vietti, in cima al Moniale dopo le prime sei gare. Gli orari delle gare, in diretta domenica 15 maggio su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14

Il più veloce è stato l’indonesiano Chantra, il più sorprendente Pedro Acosta, il gioiellino spagnolo fin qui in ombra (quante cadute nella prima parte della stagione per il campione in carica della Moto3). Lo spagnolo della KTM ha preceduto il compagno di squadra Augusto Fernandez nella classifica combinata, ed entrambi hanno sfoderato un buon ritmo, soprattutto al pomeriggio, segno che non è stato un lampo a ciel sereno. Sam Lowes, partito bene fin dal mattino si è assicurato la seconda fila virtuale con il quarto tempo davanti a Tony Arbolino che ha smesso già da qualche gara di essere una sorpresa (in classifica Tony occupa il terzo posto). Marcel Schrotter, tra i più rapidi al primo turno è caduto nel secondo, ma ha chiuso la giornata alle spalle del milanese.

Vietti in difficoltà in FP2

La caduta peggiore l’ha pagata Aron Canet, finito in quattordicesima posizione (salvo per miracolo, in ottica qualifica, per ora). Lo spagnolo, quarto in campionato, soffre ancora per il polso operato alla vigilia di Jerez, e al mattino è stato pure centrato da Celestino Vietti. Scivolato al pomeriggio Canet ha poi faticato a rilanciarsi nel secondo turno. Il piemontese leader del mondiale ha sfruttato l’ottima prestazione in FP1 per piazzarsi in undicesima posizione nella combinata, ma in FP2 è stato tra i più lenti e ha chiuso il turno staccato di oltre un secondo, forse alla ricerca di una soluzione diversa per la gara. Poteva fare di più anche Stefano Manzi, richiamato in servizio già da Jerez, per sostituire Keminth Kubo nel team VR46 Master Camp. Il romagnolo è stato sorprendentemente rapido in FP1, dove ha staccato il terzo tempo dietro Fernandez e Chantra, ma in FP2 è caduto senza però compromettere più di tanto la sua posizione finale (da sesto a settimo, comunque un ottimo risultato). Restando agli italiani, Lorenzo Dalla Porta è finito lontano, con il ventiduesimo tempo. Assente invece Romano Fenati, sostituto dal suo team manager Luca Boscoscuro nel team Speed Up con Alonso Lopez, “per carenza di risultati”.