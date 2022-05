Al termine delle prove libere 1 del GP Francia, nella parte superiore del paddock di Le Mans è scoppiato un incendio. All'interno di un bar c'è stato un problema con uno dei fornelli, che ha causato le prime fiamme, poi propagate nel resto della struttura. Per fortuna tutte le persone sono uscite in tempo dal bar, non si registrano infatti feriti. Un'alta colonna di fumo si è elevata sopra il circuito, ma l'episodio non ha interrotto l'attività in pista

