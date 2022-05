Marquez protagonista nel venerdì di Le Mans: non per il risultato (è 14° nella combinata) ma per i due salvataggi a destra (senza appoggiare il gomito a terra) con cui riesce a tenere su la moto, uno per turno. Marc: "Giornata difficile, come previsto. Entrare neI 10 sarebbe un buon risultato, anche se la vedo dura". Guido Meda: "La sua speranza per domenica è che piova". GP domenica a alle 14 live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno e in streaming su NOW

