Dopo aver assistito alle gare di Moto3 e Moto2, Le Mans si prepara ad accogliere i piloti della top class: la gara della MotoGP scatta alle 14. Ci sono due piloti Ducati davanti a tutti: il poleman Bagnaia seguito dal compagno di squadra Miller. Per Pecco è l'occasione perfetta per provare a vincere in casa del rivale Quartararo (4° in griglia). L'Aprilia di Aleix Espargaro' completa la prima fila. Il GP di Francia è in diretta tv su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

LA GRIGLIA DI PARTENZA