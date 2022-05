Suzuki a fine stagione lascerà la MotoGP, il team manager della Casa giapponese rompe il silenzio: "Certe decisioni sono state ormai prese.. Abbiamo una moto e due piloti competitivi, la nostra missione non è cambiata: cercheremo di conquistare il Mondiale". Questo wekend il GP di Francia, gli orari delle gare in diretta domenica 15 maggio su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14

Rins 2°, Mir 6°: arrivano buone notizie dal box Suzuki dopo il primo turno di prove libere del GP di Francia, nella settimana dell'ufficialità del ritiro della Casa giapponese, che a fine anno lascerà il Mondiale di MotoGP. Il team manager della Suzuki, Livio Suppo, ne parla per la prima volta a Sky dal circuito francese, intervistato da Sandro Donato Grosso. "Dobbiamo cercare di restare concentrati e fare il nostro mestiere, certe decisioni sono state ormai prese al di sopra delle nostre teste, la nostra missione è vincere il Mondiale. Lo era prima e lo è ancora adesso. Abbiamo una moto e due piloti competitivi, ce la metteremo tutta", ha sottolineato Suppo. Sulla possibilità dell'ingresso di una Casa costruttrice in tempi brevi, Suppo ha aggiunto: "Questo è un gruppo di lavoro fantastico, il team è molto ben organizzato. Il fatto che non possa proseguire è davvero un peccato, vedremo cosa riusciremo a inventarci. Se un costruttore non aveva pensato almeno un paio di anni fa di entrare in MotoGP, non è che pensandolo adesso riesca. Team privato? La nostra struttura è molto ben organizzata, è un team che funziona molto bene ma la nostra priorità è finire la stagione e salutare la MotoGP in maniera particolare".