Ecco il comunicato ufficiale della Suzuki, in cui conferma la volontà di lasciare la MotoGP al termine della stagione 2022: "La Suzuki Motor Corporation è in trattativa con la Dorna in merito alla possibilità di terminare la sua partecipazione in MotoGP alla fine del 2022. Purtroppo l'attuale situazione economica e la necessità di concentrare i propri sforzi sui grandi cambiamenti che il mondo automotive sta affrontando in questi anni, stanno costringendo Suzuki a spostare costi e risorse umane per sviluppare nuove tecnologie"

Il comunicato ufficiale della Suzuki