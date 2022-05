Doveva arrivare, ha atteso più di due anni, ma costanza e pazienza lo hanno ripagato. Augusto Fernandez non vinceva da Misano 2019, si è rifatto a Le Mans , degna conclusione di un week end sempre davanti, sempre tra i più veloci sulla pista francese. “Ho atteso ma sapevo che il mio momento sarebbe arrivato” ha detto lo spagnolo. Poteva essere una doppietta per il team austriaco perché fino all’undicesimo giro davanti a tutti c’era la sorpresa Acosta . Il gioiellino della casa austriaca, il fenomenale vincitore della Moto3 nel 2021, aveva stupito in qualifica e in partenza s’era messo subito davanti con un ottimo spunto. Doveva essere la gara del riscatto , la fine di una lunga attesa durata sette gare, una prima parte di stagione passata tra cadute e risultati inspiegabili se non con l‘inesperienza di un debuttante troppo esigente con se stesso. Pedro ha provato ad allungare sul compagno di squadra che gli teneva il fiato sul collo. Ha forzato e ha sbagliato scivolando in un lungo curvone a destra. Un autogol quando aveva un rigore tra i piedi .

Vietti 8°, ma sempre leader del Mondiale

La voglia di strafare e la pressione di Fernandez hanno portato Acosta all’errore, in una domenica dove piloti ben più esperti hanno fatto errori altrettanto grossolani. Antonelli è caduto al primo giro, Aldeguer il bravo rookie di Luca Boscoscuro è cascato dopo un giro insieme a Tony Arbolino protagonista atteso e poi mancato di questa gara, Alonso Lopes è finito addosso ad Albert Arenas in un tentativo di sorpasso finito male, poi Rodrigo, Ramirez con la MV Agusta, Baltus e infine Dixon che scattava dalla prima fila. Magra consolazione per Acosta. Parziale consolazione per Celestino Vietti un ottavo posto conquistato con i denti, dopo le pessime prove, le qualifiche certo non indimenticabili (partiva diciottesimo) e un erroraccio in corsa che l’ha mandato nella ghiaia facendolo ripartire dalla ventesima posizione. In gara il piemontese da però il meglio e si è visto anche in Francia con buon recupero e un risultato che pur facendogli perdere punti in classifica lo mantiene al primo posto con 16 lunghezze su Ogura (quinto in gara) e 19 su Canet che ha recuperato con un positivo secondo posto. Per la cronaca si è rivisto Chantra, salito sul terzo gradino del podio.