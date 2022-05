Foggia a -17 in classifica da Garcia

Rimasto già dal podio il romano ha cercato di giustificare una prestazione deludente: “Loro erano forti in frenata e sapevo di dover cominciare in testa l’ultimo giro, ma ci manca ancora qualcosa, il guizzo, soprattutto in frenata. E soprattutto con le KTM”. D’altra parte, l’espressione di Lundberg, il direttore tecnico del team Leopard, rappresentava tutta la delusione per un week end che prometteva ben altro epilogo. L’unica parziale consolazione per Foggia è il divario ridotta da 21 a 17 punti su Garcia, classificatosi settimo e rimasto in testa al mondiale, ma davanti a Masia che con la vittoria in Francia ha raggiunto il romano al secondo posto. Delusione e amarezza anche per Migno, autore di un buon week end, ma rimasto con le armi spuntare a metà gara, chiusa al decimo posto, dopo aver subito un ingresso fin troppo deciso da parte di Tatay che l’ha mandato largo facendogli perdere almeno tre posizioni. “Nelle prime gare stavo in scia e passavo senza problemi - ha raccontato il romagnol -, ma da quando siamo arrivati in Europa faccio sempre molta fatica per passare. Dire che la moto non va sembra una scusa, ma preferirei stendermi che fare decimo. Ho dato tutto, ma non è bastato”. Per la cronaca, non è stato un gran week end per gli italiani: tredicesimo Riccardo Rossi, sedicesimo Elia Bartolini davanti a Stefano Nepa, diciannovesimo Matteo Bertelle.