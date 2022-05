Classifica

Bastianini vince a Le Mans e torna prepotentemente in corsa per il Mondiale, a soli 8 punti dal leader Quartararo (4° in Francia) e a -4 da Espargarò. Doccia fredda per Bagnania che con la caduta perde 20 punti e rimane a 56 (7°). L'ORDINE D'ARRIVO DI LE MANS