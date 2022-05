Bastianini come Lorenzo: i numeri post Le Mans

Tre vittorie nelle prime sette gare: il bottino della Bestia è lo stesso ottenuto da Lorenzo con Ducati nel biennio 2017-2018. L'ultimo italiano con questo ruolino di marca è stato Rossi: era il 2009, anno in cui poi il Dottore festeggiò il suo ultimo titolo. E ora si va al Mugello: GP d'Italia il 29 maggio live su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Tre vittorie per Bastianini. Poche? Tante? Certo, Enea è solo all’inizio del suo cammino vincente, al secondo anno in MotoGP, ma questi suoi tre successi sono significativi, molto significativi, tanto da permettere paragoni forse irriverenti, ma sicuramente evocativi, e supportati dai numeri.



Partiamo con il bottino ad inizio stagione: 3 vittorie nelle prime 7 gare. Per trovare un altro italiano con questo ruolino di marcia dobbiamo andare indietro fino al 2009. Il nome non è difficile scovarlo: Valentino Rossi. Vale ottenne lo stesso bottino nell’abbrivio di quell’anno, l’ultimo in cui fu campione del mondo.

Già: quante volte un italiano con 3 vittorie nelle prime 7 è diventato poi campione? È una domanda sicuramente prematura, visto che i mondiali erano molto più corti un tempo, ma una risposta è doverosa: è successo 17 volte su 18; solo Valentino Rossi nel 2006 ha fallito l’impresa.

Ma, come accennato, è un dato da trattare con cautela. Un esempio? Nel 1968, quando Giacomo Agostini fece 7 su 7 ad inizio anno, il mondiale era lungo solo 10 gare…che Ago vinse tutte, tanto era il divario tra la sua MV ufficiale ed i privati, dotati di moto vecchie di una decina d’anni. Un altro mondo.

Torniamo a Bastianini ed alle sue tre vittorie: è lo stesso bottino che il tre volte campione del mondo Jorge Lorenzo ha ottenuto con il marchio di Borgo Panigale nel biennio 2017-2018, mica male.

Pareggio

Lo avevamo anticipato nella preview: ora il punteggio tra Marc Marquez e la rappresentativa del "resto del mondo" è in perfetto pareggio, 59 vittorie per lo spagnolo, 59 per tutti i suoi rivali attuali. Per bilanciare le vittorie di Marc, ci vogliono ben 13 piloti: Dovizioso 15 vittorie, Quartararo e Vinales 9, Bagnaia 5, Oliveira 4, Bastianini Miller Morbidelli Rins 3, Binder 2, Aleix Espargarò Martin Mir 1.

Ritorna la "maledizione"

Quartararo l'aveva sfatata, ma ora bisogna dire piuttosto che l’aveva scampata. In questo strano 2022 rimane l'unico ad aver fatto seguire una vittoria ad un piazzamento a podio: primo in Algarve, secondo a Jerez. Tutti gli altri vincitori 2022 nella gara successiva al successo non sono mai finiti nella top-10, e due degli ultimi tre, Bastianini ad Austin/Portimao e Bagnaia a Jerez/Le Mans, sono caduti nella gara successiva alla loro vittoria.