Il mondiale Superbike approda a Estoril per il terzo round stagionale, che parte nel segno di Toprak Razgatlioglu. Il tracciato portoghese gli è storicamente amico e il campione del mondo ha confermato subito il feeling siglando il miglior tempo nella prima giornata di prove: il suo 1’36”290 è di ben tre decimi inferiore al record della pista in gara. Per Razgatlioglu è una ghiotta occasione di riscatto dopo un inizio di campionato senza vittorie, tesi sostenuta anche dal suo mentore Kenan Sofuoglu; nel mese di pausa trascorso dopo Assen, il turco ha cambiato metodo di lavoro in allenamento e Yamaha ha lavorato sulla R1 per avvicinarla alle sue richieste.

Serve il cento per cento del potenziale tecnico e umano per recuperare lo svantaggio che lo separa da Alvaro Bautista e Jonathan Rea, oggi secondo e quarto. I Tre Moschettieri sembrano essere un passo avanti alla concorrenza sul ritmo gara, ma va tenuto d’occhio anche Garrett Gerloff: primo in FP1 e terzo nel combinato delle due sessioni, il texano ha trovato una buona quadra anche nel long run e punta a buoni risultati. Il pilota di Yamaha GRT, tra l’altro, è stato l’unico a non migliorare il proprio best lap in FP2. Alle sue spalle ecco Michael Rinaldi, che porta la seconda Ducati

Aruba in top-5 precedendo Andrea Locatelli. Xavi Vierge archivia un buon settimo crono mentre Loris Baz, Iker Lecuona e Lucas Mahias chiudono le prime dieci posizioni.

Subito fuori dalla top-10 nomi di spicco come Alex Lowes e Scott Redding, con Axel

Bassani quinto in mattinata, ma tredicesimo in FP2 e nel combinato. Ventesimo Luca Bernardi, assente per infortunio Roberto Tamburini. Da segnalare la caduta di Michael Van Der Mark che ha causato la bandiera rossa in FP1 dopo pochi minuti: l’olandese è stato dichiarato unfit per la frattura della testa del femore destro.