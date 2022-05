2/14

QUARTARARO - Il campione del mondo quest’anno soffre, ma grazie alla sua costanza e alla sua classe è comunque primo in classifica, anche se per pochissimi punti, nonostante una Yamaha non sempre competitiva. La moto giapponese fatica per la minore potenza e quindi non riesce a superare se non con molta difficoltà. Deve partire davanti e avere strada libera, così da poter guidare come preferisce, altrimenti sono guai.