Aruba.it e Ducati proseguono fianco a fianco nel Mondiale di Superbike fino al 2024, è stata raggiunta l'intesa, ma non solo: Aruba.it sarà anche il title sponsor della Desmosedici GP con cui Michele Pirro correrà come wild card al Mugello, a Montmeló e a Misano.

Altri due anni insieme nel Mondiale di Superbike: le Ducati Panigale V4 R manterranno i colori del team Aruba.it Racing, l'accordo è stato rinnovato. E per il 2022 c'è ancora di più: Aruba.it sarà il title sponsor della Desmosedici GP con cui Michele Pirro, test rider Ducati, affronterà come wild card tre tappe del Mondiale di MotoGP. Si tratta del GP d'Italia in programma questo weekend al Mugello, del GP di Catalunya (Montmeló, 3-5 giugno) e del GP di San Marino e della Riviera di Rimini (Misano, 2-4 settembre). "Siamo orgogliosi di poter rappresentare Ducati sui circuiti di tutto il mondo, partecipare come wild card a tre gare del Mondiale di MotoGP è per noi motivo di ulteriore soddisfazione e sottolinea il profondo legame con la Casa di Borgo Panigale", sottolinea Stefano Cecconi, Amministratore Delegato Aruba e Team Principal Aruba.it Racing. Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati, aggiunge: "L’estensione dell’accordo fino al 2024 conferma la qualità di una collaborazione cresciuta anno dopo anno. Al grande impegno dimostrato nel Mondiale di Superbike si aggiunge la sfida in SuperSport e la soddisfazione di vedere correre anche in MotoGP una Ducati con i colori del team Aruba.it Racing, ormai identificati dagli appassionati come quelli naturali per le Panigale V4 R impegnate nel Campionato delle derivate di serie".