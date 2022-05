In corso la prima sessione di prove libere del GP Italia, alle 14:10 in programma le Libere 2. Intanto l'Aprilia ha annunciato un accordo con RNF Racing per le prossime stagioni in MotoGP (contratto biennale con opzione di rinnovo per altri due anni): a partire dal 2023 saranno quattro le RS-GP in pista grazie al team satellite. Il GP del Mugello è in diretta domenica 29 maggio alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

APRILIA, TEAM SATELLITE CON RNF DAL 2023