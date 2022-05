"Nessuna operazione in vista", tranquillizza Marc Marquez sulle sue condizioni fisiche, non ancora ancora ripristinate, ma per le quali "è sufficiente il lavoro che continuo a fare con i medici" e con la sua equipe. Il campione della Honda, piuttosto, è preoccupato delle condizione tecniche, di una moto ancora distante dalle sue necessità. "Al momento la moto non mi aiuta. Mi manca la fiducia sull'anteriore a centro curva, il problema maggiore", ma la Honda si sta impegnando per trovare una soluzione, assicura Marquez. Qualche novità è stata provata, qualcosa sta arrivando. "Piccole cose che possono aiutare", aggiunge Marquez ma s'intuisce che la strada per uscire dall’empasse in cui si sta dibattendo, è ancora lunga. La pista del Mugello potrebbe aiutare? "Credo che la nostra moto qui possa performare meglio, ma per il mio stile di guida resta un circuito impegnativo, a dispetto dei risultati ottenuti in passato. Era così anche in Moto 2. Ma quest’anno siamo andati meglio dove faticavamo in passato e viceversa” confessa il pilota catalano.