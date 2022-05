MotoGp

L'ottavo appuntamento della stagione è fissato al Mugello, circuito in cui ogni curva non è solo un freddo numero, ma ha un nome e un significato preciso. Ecco la spiegazione delle 15 curve della pista di Scarperia. Il GP d'Italia è in diretta domenica 29 maggio alle 14 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW