Presentata la nuova livrea della Ducati Pramac, con l'ingresso di un nuovo sponsor sulle moto e sulle tute di Martin e Zarco. Salta subito all'occhio la presenza del viola. Paolo Campinoti, CEO di Pramac: "I nostri colori cambiano per far entrare il viola nella nostra storia". Il nuovo design debutterà nel GP Italia e sarà utilizzato per il resto della stagione. La gara del Mugello è in diretta domenica 29 maggio alle 14 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

