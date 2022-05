MotoGP-Misano: firmato il rinnovo fino al 2026

Una bellissima notizia per l'Italia dei motori e non solo: Misano e il Motomondiale andranno avanti insieme fino al 2026. Firmato l'accordo con formula 3+2 fra Dorna e i promotori del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, che garantisce al territorio uno degli eventi sportivi più popolari al mondo e un indotto, a pieno regime come è previsto si torni nuovamente nel weekend del 2-4 settembre, di circa 65 milioni di euro, quasi 15 volte i costi necessari per assicurarselo. "Qui troviamo cuore e passione - ha detto Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna - capacità organizzativa e una terra con tradizioni eccezionali nel motorsport. Il lavoro che viene fatto qui è ogni anno migliore, questa è divenuta una tappa fondamentale del calendario MotoGP. Sponsor, team e piloti attendono con emozione questo appuntamento e noi organizzatori saremo nella condizione ideale per esprimere le massime potenzialità".