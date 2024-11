Marquez saluta il team Gresini con il 2° posto di Barcellona: "A fine gara ho provato ad avvicinare Bagnaia, ma andava troppo forte - ha commentato su Sky -. A me non cambiava molto arrivare 3° nel mondiale, l'ho fatto per il team. Sono arrivato in Gresini dopo 4 anni di disperazione, voglio ringraziarli ancora per avermi dato questa opportunità. Sarà emozionante provare la Ducati ufficiale nei test di martedì, il riferimento nel box sarà Bagnaia"

