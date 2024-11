Archiviato l'ultimo GP 2024 con la vittoria di Bagnaia e il titolo andato a Jorge Martin, la MotoGP resta a Barcellona per una giornata di test in vista del 2025. Al Montmeló diverse novità, su tutte l'esordio di Marc Marquez in sella alla Ducati Factory e quello del neo campione del mondo Martinator in Aprilia. Piloti in pista dalle 10 alle 17, sette ore da vivere LIVE su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW . Foto, video e curiosità anche col liveblog di skysport.it

Una giornata di riposo dopo l'ultimo appuntamento del Mondiale e poi subito di nuovo in pista per i test pre-stagionali. La MotoGP non si ferma dopo il trionfo mondiale di Jorge Martin, con i piloti che martedì 19 novembre gireranno ancora a Barcellona in vista del 2025: l'appuntamento è al Montmeló dalle 10 alle 17, giornata da vivere in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW per il primo antipasto della rivoluzione che vedremo in pista la prossima stagione.