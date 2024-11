Enea Bastianini non è soddisfatto al termine della gara di Barcellona, ultima di una stagione chiusa con il quarto posto in classifica alle spalle di Marc Marquez (che lo ha superato al termine del GP Barcellona). Il futuro del pilota italiano nella MotoGP lo vedrà al via del prossimo campionato non più sulla Ducati ufficiale ma con il team Ktm Tech3. "La mia avventura in Ducati factory è partita male e non è finita bene", ha detto il 26enne di Rimini nel post gp. Ma la Catalunya ha lasciato l'amaro in bocca ad Enea anche per la gara condotta da Aleix Espargaró: "Non è bello chiudere la carriera guidando per Jorge Martin invece di lottare per il terzo posto. Avrebbe potuto ottenere un risultato migliore nel suo ultimo gran premio. Ci può stare, però ha rovinato quella di altri per la sua amicizia con Jorge. Certe cose non dovrebbero accadere in questo ambiente". Una frecciata diretta allo spagnolo, quinto al traguardo nella sua ultima apparizione nella top class dopo aver corso gran parte della gara alle spalle del neo campione del mondo.